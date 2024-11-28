Creative Pebbleブラック Amazon「ブラックフライデー」の先行セールが実施中。本番セールは11月29日0時～12月6日23時59分まで。27日に編集部が確認したところ、クリエイティブメディアのPCスピーカーも多数セールになっており、「Pebble」が36% OFFの1,485円、Bluetooth接続にも対応する「Pebble V3」が15% OFFの4,658円で販売中。 さらに、バースピーカー「