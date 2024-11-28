【ニューヨーク時事】２７日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米感謝祭休暇を控えた持ち高調整の円買い・ドル売りが優勢となり、一時１ドル＝１５０円４５銭と約１カ月ぶりの円高水準となった。午後５時現在は１５１円０８〜１８銭と、前日同時刻比１円９６銭の大幅な円高・ドル安。