脚本家・向田邦子の名作ホームドラマを是枝裕和監督、宮沢りえ、尾野真千子、蒼井優、広瀬すずの共演でリメイクするNetflixシリーズ「阿修羅のごとく」（2025年1月9日世界独占配信・全7話）から場面写真8点が公開された。本作は、年老いた父に愛人と子どもがいたことが発覚したのをきっかけに、四姉妹の日常が揺らいでいくさまを追うストーリー。かつて新人時代に向田邦子とともに仕事をしたプロデューサーの八木康夫が企画し