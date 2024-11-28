11月28日（木）の『アメトーーク！』では、「ワードセンス憧れ芸人」が放送される。【映像】『アメトーーク！』森香澄が40代独身芸人の自宅を査定！いい家＆イヤな家を発表し大紛糾「秀逸な例えやビシッと決まるツッコミを言ってみたい…」と、ワードセンス抜群の芸人に憧れているメンバーが大集結するこの「ワードセンス憧れ芸人」。太田博久（ジャングルポケット）、中岡創一（ロッチ）、新山（さや香）、西村真二（コットン）、