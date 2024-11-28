○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：３０豪・民間設備投資 １９：００ユーロ・消費者信頼感（確定値） １９：００ユーロ・経済信頼感 ２２：００独・消費者物価指数（速報値） ※感謝祭の祝日で米国市場は休場 ○決算発表・新規上場など ※東証グロース上場：ククレブ・アドバイザーズ 出所：MINKABU PRESS