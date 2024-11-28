2025年1月9日よりNetflixで世界独占配信される、是枝裕和監督によるNetflixシリーズ『阿修羅のごとく』の場面写真が公開された。 参考：是枝裕和がNetflixで向田邦子『阿修羅のごとく』をリメイクキャストに宮沢りえ、広瀬すずら 本作は、数々の名作ドラマを執筆し、小説では直木賞を受賞した向田邦子が脚本を手がけ、1979年に放送されたドラマシリーズ『阿修羅のごとく』（NHK総合）のリメイク作品。向田が描