「シェントウジャン」という料理をご存じですか？塩味と酸味が効いた温かい豆乳スープのような一品で、台湾ではお馴染みの朝食だそうです。そんな「シェントウジャン」を9月25日放送の『あさイチ』で、料理研究家の藤井恵さんが作っていました。朝食メニューというだけあり、調理はほぼ豆乳を温めるだけの手軽さです。酢で豆乳にとろみを付けるので、起き抜けの体にもやさしそう！初めて知った「シェントウジャン」を