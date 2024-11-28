２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５１円０９銭前後と前日に比べて２円００銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１５９円６６銭前後と同９０銭強のユーロ安・円高だった。 トランプ次期米大統領による関税強化の方針表明を受け、世界経済への悪影響を懸念したドル売り・円買いが継続。また、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のシュナーベル専務理事