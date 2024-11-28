グロービスが提供する定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」は、20〜30代のビジネスパーソンを対象に実施したキャリア観に関する調査の結果を発表しました。■キャリアアップとはどういうこと？「年収が上がること」が1位にキャリアアップとは、どういうことを指すと思うか尋ねたところ、最も多い回答は「年収が上がること」（56.9％）でした。キャリアアップをしたい人の割合は53.9％でした。30代は56.0％、20代は46.6％がキ