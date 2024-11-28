2024年11月24日、シンガポール華字メディアの聯合早報は、10日も経たない内に広東省珠海市、江蘇省宜興市、湖南省常徳市の3件の悪質な無差別殺傷事件が起きている状況について、中国共産党中央政法委員会（法政委員会）などの司法当局がビッグデータを活用した予測により防犯能力を高めようとしていることを伝えた。記事は初めに「中国共産党中央政法委員会はSNSの情報発信プラットフォーム「中央政法政委長安剣」を通じて、24日に