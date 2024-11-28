― ダウは138ドル安と6日ぶりに反落。感謝祭を前に持ち高調整や利益確定の動きとなり、Ｓ＆Ｐ500とＮＡＳＤＡＱも反落となった ― ＮＹダウ 44722.06 ( -138.25 ) Ｓ＆Ｐ500 5998.74 ( -22.89 ) ＮＡＳＤＡＱ 19060.48 ( -115.10 ) 米10年債利回り4.267 ( -0.026 ) ＮＹ(WTI)原油 68.72 ( -0.05 ) ＮＹ金 2639.9 ( +18.6 ) ＶＩＸ指数14.10 ( 0.00 ) シカゴ日経2