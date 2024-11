台湾の調査会社であるTrendForceの予測によると、2024年の世界のノートPC市場は緩やかなペースで回復していき、2024年、2025年と右肩上がりになっていくと見られています。AI搭載ノートPCがノートPC市場に影響を与えると考えるアナリストがいる一方で、TrendForceはAI搭載ノートPCの影響を否定し、市場成長見込みの理由を解説しています。Global Notebook Shipments Expected to Grow by 4.9% in 2025, Business Demand Emerges as