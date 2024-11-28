食楽web ●Amazonのブラックフライデーが11月29日から8日間限定で開催。国内のAmazon史上最大のセールで、日用品から高級家電まで100万点が揃います。 ブラックフライデーはもともとアメリカ発祥の文化。アメリカでは毎年11月の第4木曜日に行われる「感謝祭（Thanksgiving）」の翌日がブラックフライデーと呼ばれ、企業が黒字になる日、ということでブラックの名が付いたと言われています。 日本で