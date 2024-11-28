＜11月27日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (137A) ココリブ 東証グロース [ 1,109.0 | +0.90% ] (1496) ｉＳＩＧ債Ｈ 東証ETF [ 1,811.0 | +0.05% ] (1569) ＴＰＸベア 東証ETF [ 1,268.0 | +0.63% ] (157A) Ｇモンスター 東証グロース [