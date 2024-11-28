＜11月27日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1553) ＭＸ東海 名証ETF [ 3,613.0 | +1.20% ] (1572) Ｈ株ブル 東証ETF [ 5,006.0 | +2.07% ] (1773) ＹＴＬ 東証プライム [ 69.0 | +11.29% ] (2726) パルＨＤ 東証プライム [ 3,110.0 | +2.13% ] (2924