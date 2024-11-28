【カイロ時事】レバノンイスラム教シーア派組織ヒズボラは２７日、イスラエルとの停戦について声明を出し、レバノン南部の集落を占拠するイスラエル軍の試みは失敗したなどと主張し「勝利を収めた」と宣言した。その上で、「イスラエルの攻撃に対処するための態勢を維持する」と表明した。２６日の停戦発表後、ヒズボラが公式にコメントを出すのは初めて。レバノンでは２７日の停戦発効を受け避難民の帰還が始まり、レバノン