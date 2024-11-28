ようこそ実力至上主義の教室へ２年生編 〈１２．５〉（衣笠彰梧、ＭＦ文庫Ｊ）准教授・高槻彰良の推察 〈１１〉 夏の終わりに呼ぶ声（澤村御影、角川文庫）イクサガミ人（今村翔吾、講談社文庫）透明な螺旋（東野圭吾、文春文庫）幸村を討て（今村翔吾、中公文庫）六人の嘘つきな大学生（浅倉秋成、角川文庫）チンギス紀 〈二〉 鳴動（北方謙三、集英社文庫）フルメタル・パニック！Ｆａｍｉｌｙ 〈２〉（賀東招二、富士見ファ