【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのエンゼルスは２７日（日本時間２８日）、アストロズからフリーエージェント（ＦＡ）となっていた菊池雄星投手（３３）と３年総額６３００万ドル（約９７億円）で契約を結んだと発表した。球団では長谷川滋利、松井秀喜、高橋尚成、田沢純一、大谷翔平に続き、６人目の日本人選手となった。今季、１９９９年以来２５年ぶりのア・リーグ西地区最下位に沈んだエンゼルスにとって、菊池は先