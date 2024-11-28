現地時間11月27日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、古橋亨梧、前田大然、旗手怜央を擁する18位のセルティックは、23位のクラブ・ブルージュとホームで対戦。日本代表トリオが揃って先発した。開始14分、前田がスピードを活かした縦への突破から折り返しのクロス。エンゲルスが左足で合わせるが、クロスバーの上を越えてしまう。迎えた26分に思わぬ形でベルギー王者に先制を許す。自陣深くでパ