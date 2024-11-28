◇adidas ADIZERO EKIDEN COLLECTION 発表会(27日、都内)アディダスのシューズ発表会が「adidas ADIZERO EKIDEN COLLECTION 発表会」が行われ、箱根駅伝初優勝を目指す、國學院大學陸上競技部の前田康弘監督、平林清澄選手(4年)、上原琉翔選手(3年)、野中恒亨選手(2年)、後村光星選手(2年)が登壇しました。國學院大學は、“学生三大駅伝”と呼ばれる、出雲駅伝・全日本大学駅伝・箱根駅伝のうち、出雲・全日本を制し、大学初の“三