X（旧Twitter）に投稿されたのは、飼い主さんが目にした猫ちゃんの驚きの姿。 その様子があまりにも可愛すぎると話題になり、記事執筆時点で1098万表示されると同時に44万件のいいねがつく大反響となっています。 リプライ欄や引用リポストでは「そうはならんやろ」「食品サンプルみたいｗ」「宙に浮かぶネコ」などの声があがっています。 もうｗ疲れも吹っ飛ぶわ? pic.twitter.com/YxMEtwOtTg- もんぷち (@Tetra_ction) Nove