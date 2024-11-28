【ロンドン時事】英政府は２７日、ビザを必要としない旅行者らに対する電子渡航認証（ＥＴＡ）の取得義務化に伴い、日本や米国などからの渡航者を対象に事前申請を開始した。入国者が増加する中で、パスポートとデジタルでひも付け、入国前に簡易審査を行うことで、手続きの円滑化と国境管理の強化につなげる。英国は出入国管理システムのデジタル化に伴いＥＴＡ制度を導入。段階的に対象者を拡大しており、２０２５年１月８日