IFHA国際競馬統括機関連盟から、2024年ロンジンワールドベストジョッキーが発表され、ジェームズ・マクドナルド騎手が受賞することとなった。同騎手の受賞は2022年に続き、通算2度目となる。今シーズン、マクドナルド騎手はワールドトップ100G1競走で計9勝を挙げ、年間合計160ポイントを獲得。主な勝利にはロマンチックウォリアーとのコンビによる安田記念のほか、ヴィアシスティーナとのコンビによるコックスプレートなどがあ