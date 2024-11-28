「保守政治活動会議（ＣＰＡＣ）」で発言するケロッグ氏/Al Drago/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領は２７日、大統領補佐官兼ウクライナ・ロシア特使に退役将官のキース・ケロッグ氏を指名した。トランプ氏はＳＮＳへの投稿で、自身の大統領１期目時にケロッグ氏が国家安全保障に関する極めて重要な役割を担うなど、軍とビジネスで素晴らしいキャリアを積んできたと指摘。ケロッグ氏と共に強さを通じて平和を