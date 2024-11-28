27日夜、福岡市東区のドラッグストアに車が突っ込む事故がありました。車を運転していた54歳の女性は「ブレーキとアクセルを踏み間違えたかもしれない」と話しているということです。27日午後9時半ごろ、福岡市東区和白東のドラッグストアの店員から「入り口から車が突っ込んできた」と110番通報がありました。車は54歳の女性が運転していて、同乗者はいませんでした。事故当時、ドラッグストアは営業中で、店内には従業員や