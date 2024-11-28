※経済指標 ＊米GDP改定値（第3四半期）（前期比年率）22:30 結果2.8％ 予想2.8％速報2.8％ ＊個人消費 結果3.5％ 予想3.7％速報3.7％ ＊GDPデフレータ 結果1.9％ 予想1.8％速報1.8％ ＊PCEコアデフレータ 結果2.1％ 予想2.2％速報2.2％ ＊米耐久財受注(10月・速報値） 22:30 結果0.2％ 予想0.5％前回-0.4％（-0.7％から修正）（前月比） 結果0.1％ 予