迫力いっぱいのN700Sが来場者を迎えるJTAブース（筆者撮影）キャラクターや映像・画像技術、CG（コンピューターグラフィクス）、ゲーム制作などの総合展「コンテンツ東京」が2024年11月20日から３日間、千葉市美浜区の幕張メッセで開かれた。主催はイベント企画・主催会社のRX Japanで、迎えて16回目。国内外の約200社が出展（ほかにアニメーターや作曲家などのクリエーター〈主に個人〉約200人も参加）、活発な商談を繰り広げた。