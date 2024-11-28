タイパが悪そう？ な読書について、グイグイ引き込まれる読み方・楽しみ方をベストセラー著者が伝授！ さらに、頭が整理されるメモの技術まで、話はどんどん広がります。累計23万部超『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』著者・三宅香帆さんと、累計71万部『頭のいい人が話す前に考えていること』著者・安達裕哉さんの豪華対談が実現！ 結論まで一足飛びに知りたい現代の読書術とは？ ぜひ動画でお楽しみください。気になる！