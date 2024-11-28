2025年1月期の日本テレビ系土ドラ9『相続探偵』がクランクインし、主演の赤楚衛二、共演の桜田ひよりと矢本悠馬からコメントが到着した。 参考：“赤楚衛二”を的中させたファンも多数！『相続探偵』はターニングポイント作となるか 本作は、『イブニング』（講談社）で2021年から連載中の西荻弓絵（脚本）と幾田羊（作画）による同名漫画を実写ドラマ化するヒューマンミステリー。『SPEC』シリー