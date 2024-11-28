28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比300円安の3万7800円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8134.97円に対しては334.97円安。出来高は1万461枚だった。 TOPIX先物期近は2647ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIX現物終値比18.34ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 37800-300 10461 日経2