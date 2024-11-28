「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（１２月１日、中京）今年のＪＢＣクラシック覇者ウィルソンテソーロが２７日、砂の最強決定戦に向けて最終リハ。美浦坂路を力強いフットワークで駆け上がり、好調をアピールした。フェブラリーＳに続くＧ１制覇を狙うペプチドナイル、シリウスＳ勝ち馬のハギノアレグリアスは栗東坂路で仕上げに入った。連覇を狙うレモンポップは２８日に最終追い切りを行う。ＪＢＣクラシックから中３週のローテ