次期「iPhone 17 Air」は厚みが5mmになる。そんな驚きの情報を米テック系メディアのThe Informationが報じています。 ↑どれくらい薄くなるんだ!?（画像はiPhone 14 Pro Max）   iPhone 17 Airは超薄型モデルとして投入されることが期待されており、アナリストのジェフ・プー（Jeff Pu）氏は以前に「本体の厚みが約6mmで、最も薄いiPhoneになる」と報告していました。   The Informationによれば、iPhone 17 Airのプロト