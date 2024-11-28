米オープンAIのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ソフトバンクグループ（SBG）が、対話型人工知能（AI）サービス「チャットGPT」を開発した米オープンAIに追加投資する意向だと、複数の海外メディアが27日、報じた。オープンAIの従業員から最大15億ドル（約2300億円）相当の株式取得を目指す。報道によると、追加投資はSBG傘下のビジョン・ファンドが行い、オープンAIの株式を持つ従業員は12月24日までにSBGへの売却