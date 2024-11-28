ローソンの評価は様々だが、ラスベガスGPで結果を残せなかったのは確かだ(C)Getty Images10月に行われたF1第19戦アメリカGPよりRBのドライバーを務めるリアム・ローソン。ベテランのダニエル・リカルドに代わり角田裕毅のチームメイトとなって4レースを終えた。ここまで2度、9位入賞を果たしている。【動画】予選3位の好走に角田裕毅もガッツポーズ！スタッフと歓喜を分かち合う歴史的瞬間の映像およそ1年ぶりのF1復帰となった