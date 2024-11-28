ロシアのプーチン大統領は２７日、中央アジアの旧ソ連構成国カザフスタンを２日間の日程で訪れ、トカエフ大統領と会談した。トカエフ氏は２０２２年、ウクライナ東部の独立を「認めない」とロシアによる侵攻に異を唱えていたが、今回の会談後の共同声明は西側諸国の制裁に反対する立場で一致し、プーチン氏に寄り添った。カザフの首都アスタナでは翌２８日、ロシア主導の集団安全保障条約機構（ＣＳＴＯ）首脳会議を開催。ただ