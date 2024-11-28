Sarah MorlandRaul CortesBrendan O'Boyle［メキシコ市２７日ロイター］ - メキシコのシェインバウム大統領は２７日、トランプ次期米大統領がメキシコからの全輸入品に２５％の関税を課す方針を実施した場合、米国の４０万人の雇用が失われる可能性があると警告した。また、報復関税を導入する構えも示した。シェインバウム大統領は定例会見で「米国が関税を課せば、メキシコも関税を引き上げるだろう」と述べ、報復