今日28日は、日本海側を中心に大気の状態が不安定。雷を伴って雨脚が強まる所があり、北陸では警報級の大雨となるおそれも。日差しが届く所でも、落雷や突風、ひょうにご注意を。大気の状態が不安定今日28日は、低気圧が日本海を進み、上空には寒気が流れ込むでしょう。日本海側を中心に大気の状態が不安定となり、雨雲が発達しやすい状態が続きます。発雷確率は北陸を中心に日本海側で高く、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうが