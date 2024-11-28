11月26、27日に、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第５節が開催された。日本勢は、ヴィッセル神戸がオーストラリアのセントラルコースト・マリナーズに３−２、川崎フロンターレがタイのブリーラム・ユナイテッドに３−０、横浜F・マリノスが韓国の浦項スティーラーズに２−０と、いずれも勝利を収めた。この結果、神戸が勝点13で東アジア地区の首位、横浜が勝点10で３位、川崎が勝点９で４位