北海道警組織犯罪対策企画課と札幌・手稲警察署は11月27日、東京都足立区の無職・木本康寛容疑者（31）を詐欺の疑いで再逮捕しました。木本容疑者はすでに逮捕されている神奈川県茅ケ崎市の無職・武藤秀容疑者（24）らと共謀の上、7月2日、宮城県仙台市に住む80代女性宅に息子をかたって電話し、「ズボンを洗う際に携帯も一緒に洗ってしまったので新しい携帯番号を教える」などとうその内容を伝え、新しい携帯番号を女性に伝えまし