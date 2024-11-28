NY株式27日（NY時間15:07）（日本時間05:07） ダウ平均44731.84（-128.47-0.29%） ナスダック19071.43（-104.15-0.54%） CME日経平均先物37765（大証終比：-335-0.89%） 欧州株式27日終値 英FT100 8274.75（+16.14+0.20%） 独DAX 19261.75（-34.23-0.18%） 仏CAC40 7143.03（-51.48-0.72%） 米国債利回り 2年債 4.217（-0.039） 10年債 4.248（-0.058） 30年債 4.435