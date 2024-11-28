NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2664.80（+18.50+0.70%） 金２月限は続伸。時間外取引では、イスラエルとレバノンの武装組織ヒズボラが停戦で合意したが、買い戻されて堅調となった。欧州時間に入ると、ドル安を受けて上値を伸ばした。日中取引では、ドル安が支援要因になったが、米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の伸び加速を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS