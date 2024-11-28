お笑いコンビ、かもめんたるの岩崎う大（46）が26日夜に放送されたABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時17分＝関西ローカル）に出演。母校早大の創設者である大隈重信の故郷、佐賀県佐賀市を旅した。大隈重信の菩提（ぼだい）寺を訪れたう大は、そこで寺のイベントや美化活動などを手伝っているという現役早大生の女性と出会う。劇団を主宰する演出家でもあるう大は、女性が俳優志望であると聞き「演技を見てみたい」と突然の演技