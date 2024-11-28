Travis Japan・宮近海斗と葵わかながダブル主演するドラマ『ホンノウスイッチ』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）が、2025年1月11日より放送されることが決定した。【写真】Travis Japan、『THE ONES TO WATCH 2024』授賞記者会見に登場本作は、紙＆電子で累計78万部突破の同名漫画（KUJIRA／講談社「comic tint」所載）の初ドラマ化。物心つく前からずっと一緒だった幼なじみが、大人になった今、長年封印してきた自分の気持ち