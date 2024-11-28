冬の最強ダート王決定戦「第25回チャンピオンズC」の最終追い。前走JBCクラシックでJpn1初制覇を飾った昨年2着馬ウィルソンテソーロが余力十分にパワフルな走り。昨年のリベンジ、悲願のG1初Vへ態勢は整った。完成の域。JBCクラシックでJpn1初制覇を飾ったウィルソンテソーロは「静」に徹した。未明までの雨をたっぷり含んだ坂路コースを、単走で外ラチ沿いをリズミカルに駆け上がる。4F54秒8〜1F12秒4。手綱を抑えたまま、真