今季の大学三大駅伝２冠の国学院大陸上競技部が２７日、都内で「アディダスジャパン」のイベントにゲスト参加した。初優勝を目指す来年１月２、３日の箱根駅伝に向けて、平林清澄主将（４年）は「いつもアディダスのシューズが相棒。箱根駅伝でも勝てるよう頑張りたい」と意気込んだ。今季は１０月の出雲駅伝で２度目の優勝を果たし、さらに１１月の全日本大学駅伝では初優勝を果たすなど上昇気流に乗っている。平林も「歴史