日本ハムの細野晴希投手（２２）が２７日、北広島市の球団事務所で現状維持の１３００万円で更改（金額は推定）。セミロング程度に伸ばした髪をなびかせて登場し「そんなにロン毛にはしないです。平成のキムタクぐらいで」と来季のヘアスタイル構想を明かした。ドラフト１位で入団した今季は７月に左肩を痛めて登板２試合、未勝利だった。このオフはリオ五輪短距離代表コーチを務めた母校・東洋大の小林海助教に師事。体幹メニ