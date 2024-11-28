楽天・則本昂大投手（３３）が２７日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の３億円でサインした。（金額は推定）来季で７年契約の最終年を迎えることになるが「僕個人として後ろで投げたいなって思いはある」と、抑えを継続する方向。「確約されたポジションではない。特に（鈴木）翔天と藤平には負けたくないので、争って抑えをつかみとりたい」と力を込めた。直近で衝撃的な出来事があった。２４日、これ