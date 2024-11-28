ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・宮近海斗（２７）と女優・葵わかな（２６）が、テレビ朝日系の来年１月期ドラマ「ホンノウスイッチ」（１月１１日スタート。土曜、後１１・００）でＷ主演を果たすことが２７日、分かった。２人はＷＯＷＯＷドラマ「インフルエンス」（２１年）以来の共演となる。同作は漫画家・ＫＵＪＩＲＡ氏による同名コミックスを初ドラマ化。物心つく前から一緒だった幼なじみ同士が、大人になって自分の気持ち