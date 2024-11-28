「男子ゴルフ・日本シリーズＪＴカップ」（２８日開幕、東京よみうりＣＣ＝パー７０）２０１５、１９年大会を制した石川遼（３３）＝ＣＡＳＩＯ＝が２７日、開幕前日のプロアマ戦でコースを回り、最終調整を行った。大会史上最多の６人に賞金王の可能性が残っているが、石川の０９年以来の賞金王は優勝しても平田の３位以下という条件付き。自力では逆転不可能な状況をかえって歓迎し、大会３勝目へ自然体で臨む。石川の肩の