巨人の岸田行倫捕手（２８）が２７日、正捕手争いを勝ち抜く決意を示した。東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸２１５０万円から倍増の４３００万円でサイン。チーム最多の７２試合で先発マスクを任されたが、来季は再び競争が待つ。大城卓、小林に加えてチームはＦＡ宣言しているソフトバンク・甲斐の争奪戦に参戦。激しさは増していくが、負けるつもりはない。「どのポジションでもライバルはいるので自分